مستشار السيسي للشؤون الدينية يدعو لجلسة "لم شمل" بين الأهلي والزمالك

أطلق أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، مبادرة "لم شمل" تجمع مسؤولي ورياضيي فريقي الأهلي والزمالك في جلسة شاي بمسجد الفتاح العليم.

وقال الأزهري خلال حديثه مع قناة "دي إم سي": "يؤذيني أذى كبير أن أرى أبناء بلدي يهين بعضه بعضا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم".

وأضاف أنه يدعو شخصيا لجمع كل الأطراف في جلسة شاي "ويكون شيء من التصافي وطي هذه الصفحة من الإساءة والشتائم، وتوجيه الطاقة للنجاح وليس للصراع".

وتابع "لاحظنا أزمة شيكابالا ولقائه مع عمرو أديب، مع رصد تهجم مرفوض عليه وعلى أسرته وعلى بشرته، ثم الكاتب الكبير إبراهيم عيسى يتحدث عن الأهلي وشعاره وأنه نازي، والنادي يقاضيه، وضجيج وشتائم واتهامات وتجريح بين الفريقين، ثم موقف اللاعب مصطفى محمد مع حسام البدري، تجميع كل هذه المشاهد في وقت وجيز نرى فيه معنى لا يليق بمصر".

واقترح الأزهري توجيه الدعوة لكافة الأطراف في مسجد الفتاح العليم، قائلا "أدعو فيها شيكابالا وأحمد مجاهد وإبراهيم عيسى، وقيادات الأهلي والزمالك، ومصطفى محمد، وحسام البدري، ولكل من يحب أن يحضر لنطوي هذه الصفحة".

ناصر حاتم

المصدر: RT