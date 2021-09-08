الكشف عن هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها الممتد منذ صباح اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب خلفا للمقال حسام البدري.

كما قرر الاتحاد، تعيين ضياء السيد مدربا عاما، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل الجهاز المعاون كيروش إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل، بينما سيصل كيروش نفسه نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل، وذلك وفقا لما نشره الاتحاد المصري عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه الطارئ يوم الاثنين الماضي، إعفاء حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري من مهمتهم، وتوجه بالشكر لهم على عملهم.

وجاء قرار إقالة حسام البدري والجهاز الفني والإداري، غداة تعادل منتخب "الفراعنة" أمام مضيفه الغابوني (1-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب "فرانسيفيل" في الغابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين المتصدر منتخب ليبيا، ويليهما منتخب الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم أنغولا في المركز الرابع والأخير من دون رصيد.

المصدر: وكالات