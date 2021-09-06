إقالة مدرب منتخب مصر بعد "كبوة" الغابون

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين، إعفاء حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري من مهمتهم، وتوجه بالشكر لهم على عملهم.

وجاء قرار إقالة حسام البدري والجهاز الفني والإداري، غداة تعادل منتخب "الفراعنة" أمام مضيفه الغابوني (1-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب "فرانسيفيل" في الغابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار انعقاده برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

المصدر: "youm7"