أول تعليق لمحمد صلاح بعد إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

وجه نجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، رسالة شكر للمدير الفني لمنتخب " الفراعنة" السابق، حسام البدري، بعد الإعلان عن إقالته مع الجهازين الفني والإداري.

وكتب محمد صلاح "تدوينة" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيا التوفيق لجميع أعضائه.

المصدر: وكالات