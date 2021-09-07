الاتحاد البرازيلي: لقد أخطرنا الأرجنتين

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه أخطر نظيره الأرجنتيني بضرورة خضوع لاعبي منتخب "التانغو" المحترفين في الدوري الإنجليزي، للحجر وفقا للقواعد الصحية المعمول بها في البرازيل.

وأوضح الاتحاد البرازيلي ذلك عقب تعليق المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم الأحد الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها بقطر شتاء 2022.

وفي الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي "فيفا" في الموقف، أصدر الاتحاد البرازيلي بيانا في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، قدم فيه العديد من المعلومات عقب اجتماع عقد في فندق ماريوت يوم السبت الماضي، وذلك وسط انتقادات أرجنتينية، نافيا تدخله في الأمر.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيانه: "الاتحاد أرسل ممثلا له في الاجتماع كمستمع، وتم إخطار ممثلي المنتخب الأرجنتيني بوجود مخالفة في دخول اللاعبين، وضرورة خضوعهم للحجر الصحي".

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وأضاف: "الاتحاد البرازيلي أدى دوره على أكمل وجه بصفته المضيف للمباراة، حيث أخطر جميع الأطراف المعنية بالقواعد الصحية المعمول بها في البلاد، وذلك من خلال خطاب تم إرساله من الأمانة العامة للاتحاد في 5 يوليو، وكذلك يومي 11 أغسطس و2 سبتمبر".

وتوقفت قمة التصفيات بين البرازيل والأرجنتين، بعد اختراق واضح للبروتوكول من جانب المنتخب الأرجنتيني الذي ضم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي، وهم إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، وثنائي توتنهام كريستيان روميرو، وجيوفاني لو سيلسو.

يذكر أنه يتم منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى البرازيل، إذا كانوا قد قضوا بعض الوقت هناك في آخر 14 يوما.

المصدر: وكالات