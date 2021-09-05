رسميا.. الأهلي المصري يعلن عودة لاعبيه المعارين

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أمس السبت، عودة الثنائي المعار، أحمد عبد القادر، وعمار حمدي، من فريقي سموحة والاتحاد السكندري، على التوالي.

وقال حامل لقب دوري أبطال إفريقيا على حسابه في موقع "تويتر": "رحبوا معنا بالثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر".

رحبوا معنا بالثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر 📸🦅🔝 pic.twitter.com/fMNmfjts5J — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 4, 2021

وجاءت عودة الثنائي بعدما وافق المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على ذلك.

يذكر أن الأهلي، أبرم في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام 4 صفقات، وهي، لويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من النجوم المصري، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، وحسام حسن من سموحة.

المصدر: حساب نادي الأهلي على "تويتر"