ماندجوكيتش يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

أعلن المهاجم الدولي الكرواتي، ماريو ماندجوكيتش، مسجل الهدف الحاسم في مرمى إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018، اعتزاله اللعب نهائيا بعد ثلاث سنوات من خوض آخر مبارياته الدولية.

ونشر نجم كرة القدم الكرواتية، الذي تألق في مسيرته الكروية مع بايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي بشكل خاص، قراره أمس السبت عبر حسابه على "إنستغرام"، مرفقا بصورة لأول حذاء كرة قدم له، ومتوجها بالكلام، في رسالة مؤثرة، إلى "عزيزي ماريو الصغير".

وقال ماندجوكيتش (35 عاما) "ستحرز الأهداف في أكبر المحافل وستفوز بالألقاب مرتديا قمصان أكبر الأندية. تحت القميص الذي ستفتخر به، ستكتب بعضا من أهم لحظات المنتخب الكرواتي، الرياضة الكرواتية".

وأضاف في رسالته الموقعة من قبل "ماريو العظيم": "إذا لعبت يوما ما ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، فيتعين عليك أن تبقى مركزا على الدقيقة 109"، في إشارة إلى هدف الفوز الذي سجله "سوبر ماريو" في مرمى إنجلترا (2-1 بعد التمديد) في نصف نهائي مونديال 2018، وقاد به منتخب بلاده إلى المباراة النهائية الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام فرنسا ويكتفي بالميدالية الفضية، في أفضل أداء لكرواتيا في بطولة كبرى.

وكان ماندجوكيتش، بدأ مسيرته الكروية عام 2004 مع فريق سلافونسكي برود الكرواتي، ووقع أول عقد كبيرا له مع دينامو زغرب في عام 2007.

وانتقل ماندجوكيتش إلى فولفسبورغ (2010-2012)، ومنه إلى بايرن ميونيخ (2012-2014)، وأتلتيكو مدريد الإسباني (2014-2015).

وفاز مع يوفنتوس (2015-2019)، بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي، وثلاثة في مسابقة الكأس.

واصبح ماندجوكيتش، الذي لعب أيضا لفترة قصيرة مع الدحيل القطري، بلا ناد منذ رحيله عن ميلان الإيطالي في مايو الماضي.

المصدر: أ ف ب