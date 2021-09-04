التونسية أنس تودع بطولة أمريكا المفتوحة

خرجت التونسية، أنس جابر، المصنفة 21 عالميا، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد خسارتها، اليوم السبت، في الدور الثالث أمام البلجيكية، آليس ميرتنس، المصنفة 16 عالميا. -

وجاءت خسارة أنس، بمجموعتين دون رد 3-6، و6-7.

Feeling right at home 🏡@elise_mertens secures a spot in the 4⃣th round for the 4⃣th straight year! 👏#USOpenpic.twitter.com/lKP3w5zotV — wta (@WTA) September 4, 2021

وسبق لأنس أن أدركت الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة، في نسختي 2019 و2020، وغادرتها على التوالي أمام التشيكية كريستينا بليسكوفا، والأمريكية صوفيا كينين.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور الثالث لأمريكا المفتوحة، فجرت المراهقة الكندية، ليلى فرنانديز، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائها حاملة اللقب، اليابانية، ناومي أوساكا، التي غرقت في دموعها وأعلنت نيتها أخذ استراحة بعيدا عن عالم الكرة الصفراء.

The moment.



As @leylahfernandez put it "thanks to the New York fans over here, they helped me get the win." 🥰#USOpenpic.twitter.com/CWiT4EDswT — wta (@WTA) September 4, 2021

وجاء فوز ليلى فرنانديز على المصنفة ثالثة عالميا، بنتيجة 5-7، 7-6، و6-4.

المصدر: wta