"مصر للطيران" تسير رحلة خاصة لنقل منتخب مصر لكرة القدم إلى الغابون

أعلنت "مصر للطيران"، عن تسيير رحلة خاصة لنقل المنتخب المصري إلى الغابون لملاقاة منتخبها ضمن تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار رعايتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم كونها الناقل الرسمي لكرة القدم المصرية.

وقد أقلعت الرحلة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، وقد تم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية "الإيرباص" A320Neo المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية.

وأكدت "مصر للطيران"، حرصها على تقديم كافة التسهيلات لبعثة المنتخب المصري، مشيرة إلى أنها خصصت فريق من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال المنتخب بمطار القاهرة وإنهاء إجراءات سفر البعثة.

كما هنأت الشركة، منتخب مصر، بالفوز بالمباراة الأولى في تصفيات كأس العالم علي منتخب أنغولا والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وتمنت له "التوفيق في المباريات المقبلة".

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT