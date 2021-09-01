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رونالدو يتسلم جائزة هداف "يورو 2020" قبل كسر الرقم العالمي

الرياضة

رونالدو يتسلم جائزة هداف
Reuters /Pedro Nunes
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تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة هداف بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، قبل مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الإيرلندي، مساء يوم الأربعاء.

وتوج رونالدو هدافا لبطولة "يورو 2020" برصيد 5 أهداف، رغم خروج منتخب بلاده مبكرا من الدور ثمن النهائي للبطولة، التي جرت في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو 2020 بعد عام من موعدها بسبب جائحة كورونا.   

وحقق رونالدو (36 عاما) عدة أرقام مميزة خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث أصبح الهداف التاريخي للبطولة، برصيد 14 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي للأسطورة ميشيل بلاتيني (9 اهداف)، كما بات النجم البرتغالي أول لاعب في التاريخ يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية أعوام "2004 و2008 و2012 و2016".

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كما رفع الدون رصيده في "يورو 2020" إلى 109 أهداف ليعادل الرقم القياسي للهداف التاريخي لمنتخبات الرجال المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

وحطم رونالدو "صاروخ ماديرا" يوم الأربعاء، هذا الرقم القياسي العالمي، بإحرازه هدفين في مرمى منتخب إيرلندا ليقوده بلاده للفوز (2-1) في المباراة التي جرت على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية.

المصدر: وكالات 

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