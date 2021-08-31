رسميا.. برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

أعلن ناديا أتليتكو مدريد وبرشلونة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، توصلهما إلى اتفاق حول عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف "الروخي بلانكوس".

ورحل غريزمان عن أتلتيكو مدريد خلال صيف عام 2019، وانضم إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

🔴⚪️ #Griezback



Antoine Griezmann is back at Atleti! pic.twitter.com/CI3hT87osJ — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 31, 2021

وقال برشلونة في بيان رسمي، نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر".

وأضاف البيان: "أتلتيكو مدريد سيتولى دفع راتب اللاعب، ولديه خيار شراء إلزامي".

وأتم البيان: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان غريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

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Agreement between Barça and Atlético Madrid for the loan of @AntoGriezmann — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2021

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ودافع أنطوان غريزمان (30 عاما) عن ألوان أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" في الفترة ما بين عامي 2014 و2019، قادما من فريق ريال سوسييداد.

وخاض الفرنسي 257 مباراة بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات وسجل 133 هدفا، بينها 94 من أصل 180 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

بينما شارك غريزمان في 100 ومباراتين مع برشلونة في كل البطولات، وسجل خلالها 35 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات