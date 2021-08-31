 
مباشر

رسميا.. برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

الرياضة

رسميا.. برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو
Reuters /Vincent West
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6o9

أعلن ناديا أتليتكو مدريد وبرشلونة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، توصلهما إلى اتفاق حول عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف "الروخي بلانكوس".

ورحل غريزمان عن أتلتيكو مدريد خلال صيف عام 2019، وانضم إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

وقال برشلونة في بيان رسمي، نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر".

وأضاف البيان: "أتلتيكو مدريد سيتولى دفع راتب اللاعب، ولديه خيار شراء إلزامي".

وأتم البيان: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان غريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

إقرأ المزيد
توتنهام يتعاقد مع لاعب برشلونة مقابل 25 مليون يورو
توتنهام يتعاقد مع لاعب برشلونة مقابل 25 مليون يورو
إقرأ المزيد
برشلونة يفاوض كافاني في الرمق الأخير من الميركاتو
برشلونة يفاوض كافاني في الرمق الأخير من الميركاتو

ودافع أنطوان غريزمان (30 عاما) عن ألوان أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" في الفترة ما بين عامي 2014 و2019، قادما من فريق ريال سوسييداد.

وخاض الفرنسي 257 مباراة بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات وسجل 133 هدفا، بينها 94 من أصل 180 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

بينما شارك غريزمان في 100 ومباراتين مع برشلونة في كل البطولات، وسجل خلالها 35 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا