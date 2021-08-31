توتنهام يتعاقد مع لاعب برشلونة مقابل 25 مليون يورو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا تعاقده مع البرازيلي إيمرسون رويال، قادما من برشلونة الإسباني.

ووقع توتنهام عقدا مع إيمرسون رويال يمتد حتى صيف عام 2026، مقابل 25 مليون يورو.

We can't wait to see you in action, @Emerson_Royal22! 😍 pic.twitter.com/1SD4Q1Csjz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021

وسيرتدي إيمرسون القميص رقم 12 مع الفريق الإنجليزي، حيث يستعد للعب في مركز الظهير الأيسر.

وكان إيمرسون قد انتقل إلى نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال بيتيس الإسباني مقابل 9 مليون يورو.

ولعب إيمرسون (22 عاما) مع ريال بيتيس منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2019، 79 مباراة مسجلا 5 أهداف، كما شارك في 3 مباريات مع برشلونة خلال الموسم الحالي للدوري "الليغا".

المصدر: وكالات