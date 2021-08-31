برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

أعلن موقع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، انتقل إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية شراء العقد.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن نجح أتلتيكو مدريد نجح في استعادة أنطوان غريزمان قبل ساعات معدودة على إقفال باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل الثلاثاء.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن أي من الفريقين لتأكيد هذه الإعارة التي تضمن خيار التعاقد مع غريزمان عاما نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة بحسب الصحيفة الفرنسية.

وبدوره كتب الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن المفاوضات بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة متقدمة، ويعمل نادي العاصمة الإسبانية على التفاصيل الأخيرة لحسم صفقة غريزمان.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأضاف "من المتوقع أن يكون انتقال غريزمان، على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء".

وكانت محاولات برشلونة في الساعات الماضية، هي التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد.

ومع رفض أتلتيكو مدريد رحيل جواو فيليكس، حاول "البلوغرانا"، إدراج غريزمان في الصفقة.

ودافع أنطوان غريزمان (30 عاما) عن ألوان أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" في الفترة ما بين عامي 2014 و2019، قادما من فريق ريال سوسييداد.

وخاض غريزمان 257 مباراة بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات وسجل 133 هدفا، بينها 94 من أصل 180 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات