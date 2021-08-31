رسميا.. ليفربول يمدد عقد قائده هندرسون

أعلن ليفربول اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد نجمه وقائده جوردان هندرسون، ليبدد الشكوك حول مستقبله بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف ليفربول عن مدة التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيبقى في ملعب "أنفيلد" حتى 2025.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2021

وانضم هندرسون (31 عاما) إلى ليفربول في 2011، وخاض معه 400 مباراة تقريبا، وحمل شارة القيادة في 2015، وساهم في تتويج الفريق بلقبه السادس بدوري أبطال أوروبا في 2019، وبأول ألقابه في الدوري الإنجليزي خلال 30 عاما في 2020.

وقال هندرسون في بيان "أتشرف بالطبع وأفتخر جدا بمواصلة رحلتي هنا".

وأضاف "من المذهل إتمام الأمر والتركيز فقط في المضي قدما بالمستقبل. أنا في مكان مختلف بالطبع كلاعب وإنسان منذ أول خطوة لي هنا".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي عقب التعادل 1-1 مع تشيلسي مطلع الأسبوع، وسيزور ليدز يونايتد في الـ12 من سبتمبر المقبل عند استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الدولي.

المصدر: رويترز