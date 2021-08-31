صاعقة برق تنهي حياة مدرب كرة قدم بلغاري

توفي مدرب فريق كرة قدم بلغاري، بعد تعرضه لصاعقة برق قاتلة، خلال إحدى المباريات الودية التي أقيمت هناك.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن إيفان رانشيف، مدرب نادي إف سي هيبار، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلغاري، تعرض للصاعقة خلال مباراة ضد فريق ليسيتشوفو أقيمت يوم الأحد الماضي.

ولقي رانشيف، البالغ من العمر 41 عاما، مصرعه على الفور، فيما أصيب أربعة آخرون في الحادث.

المصدر: rg.ru