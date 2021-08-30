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رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي

الرياضة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي
twitter/ZSCOfficial
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أعلن نادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

ونشر الزمالك "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "عمر كمال عبد الواحد زملكاوي لنهاية موسم 2023-2024)".

ووقع عمر كمال عبد الواحد على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، وحسين السمري المدير التنفيذي، وحسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وشارك عمر كمال عبد الواحد، البالغ من العمر 27 عاما، بقميص المصري البورسعيدي في 32 مباراة بالدوري خلال الموسم الماضي، أحرز 13 هدفا إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

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المصدر: وكالات 

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