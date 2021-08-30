اتحاد جدة السعودي يطارد أحد نجوم الزمالك

وجه اتحاد جدة السعودي لكرة القدم طلبا رسميا لنادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز للحصول على خدمات نجمه طارق حامد بشكل نهائي.

ويعد عرض اتحاد جدة ليس الأول الذى يصل إلى طارق حامد، ولكن يرفض اللاعب مناقشة أي أمر إلا من خلال إدارة ناديه.

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وساهم طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، في فوز "الفارس الأبيض" في التتويج بلقب بطل الدوري الممتاز هذا الموسم/، وذلك للمرة الـ13 في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات