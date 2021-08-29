برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة (فيديو)

تغلب نادي برشلونة بشق الأنفس على ضيفه خيتافي 2-1 اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الكتالوني مبكرا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.

الدوري الاسباني :- برشلونه 2 × 1 خيتافي | اهداف اللقاء كامله pic.twitter.com/0TWMDa3iAg — _ (@rmd_bh96) August 29, 2021

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي بدون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا.

المصدر: RT