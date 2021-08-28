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صلاح يواصل مطاردة رقم قياسي فريد من نوعه

الرياضة

صلاح يواصل مطاردة رقم قياسي فريد من نوعه
Reuters
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واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه ليفربول، وذلك على الرغم من توقف سلسلة انتصارات "الريدز".

واكتفى ليفربول، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه تشيلسي، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتكفل صلاح بتسجيل هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد نجح ليفربول في تسجيل آخر 20 ركلة جزاء تحصل عليها في في الدوري الإنجليزي، من بينها 14 ركلة سددها صلاح.

ولا يتفوق على صلاح في هذا الصدد سوى مات لو تيسير، الذي سجل 23 ركلة جزاء متتالية بين عامي 1994 و2000، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

المصدر: "أوبتا"

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