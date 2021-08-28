ديبالا يودع رونالدو بكلمات مؤثرة (صورة)

وجه صانع ألعاب نادي يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، رسالة إلى زميله في يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر "السيدة العجوز" لينضم إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد.

ونشر ديبالا عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه برونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس، وكتب: "كان من دواعي سروري التعلم والتطور واللعب إلى جانبك".

وأتم: "تبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية، ونتمنى لك كل التوفيق! أراك قريبا كريستيانو".

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وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد أمس الجمعة، بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس، الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، لكن الهدف الذي اتجه "صاروخ ماديرا" إلى تورينو من أجله في المقام الأول لم يتحقق وهو الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.

المصدر: RT