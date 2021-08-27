رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير يوفنتوس بعد إعلان رحيله

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة لجماهير يوفنتوس، بعد توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق للتعاقد مع رونالدو قادما من يوفنتوس.

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وقال رونالدو في رسالة وداعية نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام: "اليوم أغادر فريقا مذهلا، الأكبر في إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا".

وأضاف: "لقد منحت قلبي وروحي ليوفنتوس وسأحب مدينة تورينو دائما حتى آخر أيام حياتي. لطالما احترمني الفريق، وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة. في النهاية، يمكننا جميعا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدا معا".

واختتم "الدون" رسالته قائلا: "سأكون دائما واحدا منكم. أنتم الآن جزء من تاريخي، حيث أشعر أنني جزء من تاريخكم. إيطاليا، يوفنتوس، تورينو، ستكونون دائما في قلبي".

وكان رونالدو البالغ عمره 36 عاما، انضم إلى يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي أصر على الرحيل عن الفريق الإيطالي قبل عام من نهاية عقده في صيف 2022.

يذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.

المصدر: RT