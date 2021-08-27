نجم منتخب ألمانيا يكشف سرا مثيرا عن مواجهة الجزائر في مونديال 2014 (فيديو)

كشف لاعب خط وسط منتخب ألمانيا ونادي باريس سان جيرمان، يوليان دراكسلر، أسرارا مثيرة عن مباراة منتخب بلاده الشهيرة أمام نظيره الجزائري في مونديال 2014 بالبرازيل.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه دراكسلر، في ملعب باريس سان جيرمان "حديقة الأمراء"، وهو يتحدث مع أحد المشجعين عن ملحمة ألمانيا والجزائر في الدور ثمن النهائي لمونديال 2014.

🔴 Draxler se rappelle bien du match Algérie-Allemagne 🇩🇿🇩🇪 en 2014 😂 pic.twitter.com/9kxOBSihzY — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) August 25, 2021

ووصف دراكسلر، مباراتهم أمام كتيبة "محاربي الصحراء" بالساخنة، في إشارة منه للصعوبات الكبيرة التي واجهتم أمام المهاجم إسلام سليماني ورفاقه وقتها.

وأكد دراكسلر، أنهم كانوا قريبين جدا من خسارة المباراة أمام الجزائر، لولا تألق الحارس مانويل نوير، الذي أنقذهم من الخروج من الدور ثمن النهائي لمونديال البرازيل.

وكان المنتخب الألماني، تجاوز عقبة نظيره الجزائري بشق الأنفس، بنتيجة 2-1 بعد التمديد، في طريقه للتتويج بلقب كأس العالم بالبرازيل، للمرة الرابعة في تاريخ الكرة الألمانية.

المصدر: وكالات