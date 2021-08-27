رونالدو يغادر إيطاليا (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إيطالية، فيديو يوثق لحظة مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمطارة تورينو، وذلك مع تواتر الأنباء بشأن رحيله عن نادي يوفنتوس.

وكتب الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورتس"، لوكا دي مارزيو، عبر حسابه في موقع "تويتر": "رونالدو يغادر تورينو في هذه اللحظات".

وأضاف: "لآن انتهى الأمر حقا: كريستيانو رونالدو سيغادر يوفنتوس".

وأكمل: "رونالدو أبلغ يوفنتوس برغبته في الرحيل.. في الساعات القليلة المقبلة من المتوقع حدوث تطورات في المفاوضات التي من شأنها أن تقود النجم البرتغالي إلى مانشستر سيتي".

ومن جهته، نشر الصحفي روميو أغريتسي، فيديو من مطار تورينو وكتب: "رونالدو يغادر تورينو الآن".

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أكد بشكل صريح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وأضاف "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس.. ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدا. فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي"، ويوفنتوس لحساب الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية