إيقاف رياضي بولندي بسبب المنشطات
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أوقف المتسابق البولندي مارسين بولاك الفائز ببرونزية في ألعاب طوكيو البارالمبية 2020 بصفة مبدئية بعد أن أثبتت الفحوص وجود مواد محظورة رياضيا في عينته.
وقال الاتحاد الدولي للدراجات، الجمعة، في بيان: "أوقف الرياضي بصفة مبدئية حتى يتم البت في القضية بصفة نهائية ومن ثم فإنه لن يتسنى له المشاركة في سباق ضد الساعة لمسافة ألف متر في الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 يوم 28 أغسطس (الجاري)".
وأكد الاتحاد أن التحقيقات ستبت أيضا في أمر الميدالية البرونزية التي فاز بها بولاك البالغ 38 عاما في الدورة الحالية الأربعاء الماضي.
المصدر: "رويترز"
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