رونالدو يظهر في تدريبات يوفنتوس (صورة)

اقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي وسط حالة ترقب واسعة النطاق.

ونشر الصحفي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة وصول رونالدو إلى مقر تدريبات يوفنتوس.



وكتب دي مارزيو: "دخل كريستيانو مقر التدريبات، صباح اليوم، ليودع زملاءه في الفريق للمرة الأخيرة، وينهي مغامرته في يوفنتوس، بعد أن أفرغ اللاعب البرتغالي خزانة ملابسه في المركز الرياضي للنادي بالأمس".

#Juventus, l'addio di #Ronaldo LIVE | Il portoghese ha lasciato la Continassa: non prenderà parte all'allenamentohttps://t.co/13GDpzsRRJ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2021

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وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن رونالدو ظل لمدة ساعتين في مقر تدريبات يوفنتوس، صباح اليوم الجمعة.



وأضاف الموقع الإيطالي أن رونالدو غادر مقر التدريبات دون أن يخوض مران اليوم الجمعة مع اللاعبين، في إشارة لانتهاء علاقته مع يوفنتوس.

وحتى الآن لم يصل رسميا عرض مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع رونالدو، لكن النادي الإيطالي، ينتظر عرضا قيمته 25 مليون يورو من أجل التخلي عن النجم البرتغالي.

المصدر:twitter/dimarzio