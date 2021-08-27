مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشلسي

سيكون ملعب أنفيلد مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشلسي الطامحين إلى إحراز اللقب، السبت ضمن المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويعتبر تشلسي وليفربول أحد خمسة فرق حصدت العلامة الكاملة في المباراتين الأولين من الموسم الجديد، إلى جانب وست هام وتوتنهام وبرايتون.

وستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم تشلسي القديم-الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو وقلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك العائد من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن معظم فترات الموسم الماضي.

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وكان لوكاكو عاد إلى تشلسي الذي تركه عام 2014 قادما من إنتر الإيطالي في صفقة قدرت ب97.5 مليون يورو وخاض باكورة مبارياته معه ضد آرسنال الأسبوع الفائت وكان نجم المباراة بافتتاحه التسجيل كما كان عبئا ثقيلا على دفاع آرسنال طوال الدقائق التسعين.

ويعتبر النقاد بأن لوكاكو سيشكل المدماك الأخير في تشكيلة النادي اللندني الذي توج بطلا لاوروبا في مايو الماضي وسيجعل منه منافسا رئيسا على اللقب في الدوري الانجليزي الممتاز.

واستهل ليفربول الموسم الحالي بطريقة مثالية حيث تغلب على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة خارج ملعبه في مستهل مشواره قبل أن يفوز على بيرنلي 2-0.

وبعد أن حافظ حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون على نظافة شباكه في مباراتيه الأولين ضد نوريتش سيتي (3-0) وضد بيرنلي (2-0)، كان مهاجموه على الموعد أيضا حيث سجل الجناح البرتغالي ديوغو جوتا هدفين وكل من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني هدفا.

في المقابل، يملك تشلسي سجلا مماثلا تماما بفوزه على كريستال بالاس 3-0 ثم على جاره أرسنال 2-0 في عقر دار الأخير.

المصدر: "أ ف ب"