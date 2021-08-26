قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات ثأرية.. خاصة لبرشلونة وباريس سان جيرمان

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2021-2022) التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية، عن منافسات ثأرية.

فقد أوقعت القرعة من أبرز هذه المواجهات، فريق برشلونة في مواجهة غريمه بايرن ميونخ، والجميع يذكر المباراة التاريخية بينهما في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز ساحق للعملاق البافاري (8-2) في أغسطس 2020، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

Who will top Group A? 🤔#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

وستشهد المجموعة الأولى صداما قويا بين العملاقين، مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان الفرنسي مدعما بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوفه هذا الموسم، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا فريقي لايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

وقد يزيد من إثارة هذه المواجهة، انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر سيتي.

وسيحاول باريس سان جيرمان الثأر من الفريق الإنجليزي، الذي أطاح به من الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ" في الموسم الماضي.

فقد قهر مانشستر سيتي الفريق الباريسي في المواجهتين، حيث فاز عليه في لقاء الذهاب (2-1) في عقر داره يوم الأربعاء 28 أبريل، على ملعب "حديقة الأمراء".

وكرر الفريق الإنجليزي فوزه على ضيفه الفرنسي بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء 4 مايو، على ملعب "الاتحاد".

Who will top Group A? 🤔#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

كما أسفرت القرعة عن مواجهة أخرى تفوح منها رائحة الثأر بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق فياريال الإسباني، طرفي المباراة النهائية للدوري الأوروبي 2021، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني "الغواصات الصفراء" بركلات الترجيح، في سيناريو دراماتيكي.

وتضم المجموعة السادسة إضافة إلى مانشستر يونايتد وفياريال، ايضا كلا من فريقي أتالانتا الإيطالي، ويونغ بويز السويسري.

Predict the Group F winners 👇#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

واصطدم فريق ليفربول، بغريمه أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب فريقي ميلان الإيطالي العريق، وبورتو البرتغالي العنيد.

وكان فريق أتلتيكو مدريد جرد ليفربول من لقب دوري أبطال أوروبا 2019، بفوزه عليه (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، في الدو ثمن النهائي، وكرر انتصاره عليه في مباراة الإياب أيضا (3-2) بعد التمديد، يوم الأربعاء 11 مارس 2020، قبل أن تتوقف المنافسات الكروية بسبب وباء جائحة كورونا.

________ will win Group B. #UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى (A): مانشستر سيتي (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا) - بروج (بلجيكا).

المجموعة الثانية (B): أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة (C): سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أياكس (هولندا) - بيشكتاش (تركيا).

المجموعة الرابعة (D): إنتر ميلان (إيطاليا) - ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور (أوكرانيا) - شيريف (مولدوفا).

المجموعة الخامسة (E): بايرن ميونخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - دينامو كييف (أوكرانيا).

المجموعة السادسة (F): فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا) - يونغ بويز (سويسرا).

المجموعة السابعة (G): ليل (فرنسا) - إشبيلية (إسبانيا) - سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا).

المجموعة الثامنة (H): تشيلسي (إنجلترا) - يوفنتوس (إيطاليا) - زينيت بطرسبورغ (روسيا) - مالمو (السويد).

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT