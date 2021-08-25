شاختيور الأوكراني يكمل عقد مجموعات دوري الأبطال بهدف قاتل بـ"نيران صديقة".. فيديو

أكمل فريق شاختيور دونيتسك الأوكراني عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، على حساب ضيفه موناكو الفرنسي، بعد تعادلهما (2-2) بعد التمديد.

وتقدم فريق موناكو بهدفين في الشوط الأول، أحرزهما مهاجمه وسام بن يدر في الدقيقتين (18 و39).

Вратарь ➡ Кайо ➡ Бен-Йеддер



«Монако» хватило двух передач, чтобы соорудить гол. Прямо сейчас монегаски ведут 0:2, что дает им проход в группу ЛЧ 🤩



Саша еще в строю и может удивить. Смотри встречу на Матч ТВ 📺 pic.twitter.com/qwetPCE7Fu — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2021

ورد أصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق في الشوط الثاني، عبر لاعبه مارلوس روميرو بونفيم، في الدقيقة 75.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، بعد تعادلهما (2-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وإلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار، وشهدت الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني تسجيل الهدف الثاني للفريق الأوكراني، جاء بـ"نيران صديقة" سجله قائد موناكو المدافع أغويلار خطأ في مرماه.

ورغم تسجيل موناكو هدفين على أرض خصمه، مقابل هدف وحيد تلقته شباكه في لقاء الذهاب، إلا أنه ودع البطولة، بحسب القوانين الجديد لكرة القدم، وبالتحديد إلغاء أفضلية الأهداف المسجلة على ملعب الخصم، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك اعتبارا من الموسم الجاري.

وكانت شاختيور قد فاز في مباراة الذهاب بهدف وحيد، واستفاد في مباراة الإياب من إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار، لذا حصل على فرصة خوض شوطين إضافيين.

وأصبح فريق شاختيور دونيتسك آخر المنضمين إلى الأندية الـ32 المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022).

يذكر أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، ستجري اليوم الخميس، في تركيا.

المصدر: وكالات