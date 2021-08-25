هدف "قاتل" بقدم حارس مرمى يعيد إلى الأذهان الأسطورة تشيلافيرت.. فيديو  

قاد الروماني، بوغدان كاوكه، حارس مرمى نادي "مونيسيبال براشوف - Steagul Rosu Municipal Brasov" لكرة القدم، فريقه إلى الدور الـ32 من مسابقة كأس رومانيا.

وأحرز بوغدان كاوكي هدف الفوز الوحيد لفريقه، في مرمى ضيفه براشوف، من ضربة حرة مباشرة، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ويلعب فريق مونيسيبال براشوف في دوري الدرجة الثالثة الروماني، بينما يلعب فريق براشوف في مصاف أندية الدرجة الثانية.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان، حارس مرمى الباراغواي السابق، الأسطورة خوسيه لويس تشيلافيرت، الذي اشتهر بتسجيله للأهداف من ركلات الجزاء والركلات الحرة، حيث أحرز خلال مسيرته الاحترافية 62 هدفا.

وفاز تشيلافيرت (56 عاما) في مسيرته بـ12 لقبا وحصل على لقب أفضل حارس مرمى من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" ثلاث مرات أعوام 1995 و1997 و1998، وهو أول حارس مرمى في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة عندما دافع عن قميص فريق "فيليز سارسفيلد" خلال مباراة في الدوري الأرجنتيني، ضد "فيروكاريل أويستي" في 28 نوفمبرعام 1998.

ودافع تشيلافيرت عن عرين منتخب باراغواي خلال الفترة من عام 1989 حتى 2003، وشارك في بطولتين لكأس العالم.

المصدر: وكالات