مدرب المنتخب السوري يرفض بث مباريات فريقه الودية

يلتقي منتخب سوريا لكرة القدم نظيره الجزائري، في مباراة ودية تقام مساء غد الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض منتخب سوريا الأول معسكرا تدريبيا في قطر ضمن الاستعدادات الأخيرة لتصفيات كأس العالم التي تبدأ مطلع سبتمبر.

وينتظر منتخب "نسور قاسيون" خوض مباراتين هامتين ضد إيران، ثم الإمارات.

ويقود المنتخب المدير الفني الوطني، نزار محروس، الذي تولى القيادة الفنية خلفا للتونسي نبيل معلول.

ولن تكون المباراة الودية أمام المنتخب الجزائري منقولة على أي قناة، بناء على رغبة المدرب المحروس، الذي رفض بث المباراة لأي محطة، أو حتى تصوير لقطات.

ويعود السبب إلى الرغبة في عدم كشف أي تكتيك فردي أو جماعي لنسور قاسيون، قبل مواجهتي إيران والإمارات، الشهر المقبل، ضمن منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022، حسب موقع "كوورة".

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للمنتخب السوري اتفق مع نادي السالمية الكويتي، على لعب مباراة ودية ثانية، الجمعة، وذلك قبل ساعات من سفر المنتخب السوري لطهران.

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان والإمارات.

المصدر:"وكالات"