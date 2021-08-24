أسطورة بايرن ميونخ: من الذي بإمكانه رفع راتب رونالدو حتى الآن؟

طالب النجم الألماني السابق الأسطورة، كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، بتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل الهبوط بتكاليف لاعبي كرة القدم.

وسبق أن هاجم رومينيغه "يويفا" في أكثر من مناسبة بحجة عدم معاقبة أندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لاختراقهم قانون اللعب المالي النظيف.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، ضرب رومينيغه مثلا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قائلا: "المشكلة الأكبر هي: من الذي بإمكانه رفع راتب رونالدو حتى الآن؟".

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وأضاف: "إنه يكسب 70 مليون يورو سنويا، منها 35 مليونا صافية".

وتساءل رومينيغه: "من يستطيع أن يفعل ذلك؟ باريس سان جيرمان؟ وربما بعض الأندية الإنجليزية؟ ليست طريقة صحية للغاية للتقدم".

وأكد: "الاتحاد الأوروبي مطالب بفعل شيء، نحن بحاجة إلى تنظيم دقيق، لأن التكاليف ترتفع مرة أخرى والتدخل ضروري، وإلا ستواجه كرة القدم وقتا صعبا للغاية".

وتمكنت أندية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي من إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني كل منهما هذا الصيف، للتعاقد مع الثنائي جاك غريليش والبلجيكي روميلو لوكاكو على الترتيب، رغم الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

كما ضم باريس سان جيرمان الثلاثي: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو راموس، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في صفقات مجانية، ولكن برواتب عالية، وربما مقابل مكافآت ضخمة.

المصدر: وكالات