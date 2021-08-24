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أمير قطري يفجر "قنبلة المركاتو" الحالي.. وربما في تاريخ كرة القدم!

الرياضة

أمير قطري يفجر
Reuters /Albert Gea
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أشعل الأمير القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة، تجمع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق الأمير خليفة بن حمد آل ثاني، على صورة تجمع رونالدو وميسي، التي نشرها عبر حسابه على موقع تويتر" بكلمة واحدة مع إشارة استفهام: "ممكن؟" باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

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وكان الأمير خليفة بن حمد آل ثاني هو من أعلن قدوم ميسي إلى باريس، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة، وقبل أيام من تأكيد باريس سان جيرمان لنجاح الصفقة.

وأشارت شبكة "فوتبول إيطاليا" إلى أن الـ"تغريدة" للمصدر المقرب من القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الأخيرة التي تجمع بين ميسي ورونالدو، تتزامن مع التقارير التي تشير إلى رغبة الدون في الرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى باريس.

المصدر: وكالات 

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