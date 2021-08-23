شاهد.. حكم كرة قدم يجثو على ركبتيه مطالبا السماح من لاعب

شهدت مباراة لكرة القدم ضمن دوري الدرجة الثانية في الدنمارك، بين فريق فندسيسيل وضيفه فريديريكا، واقعة طريفة كان بطلها حكم الساحة.

وارتكب حكم المباراة خطأ بإيقاف هجمة خطيرة لفريق فريديريكا، بداعي ارتكاب لاعب الفريق المنافس خطأ.

واعتذر الحكم من لاعبي فريق فريديريكا، بالجثو على ركبتيه، بعد أن أدرك أنه تسرع في قراره، بعدم منح أفضلية اللعب لهم، وحرمان الفريق من فرصة حقيقية للتسجيل.

😳 Ты когда нибудь видел такие эмоции у судьи?



Самый искренний арбитр работает на матчах второго датского дивизиона – расстроился своей ошибке больше, чем атакующая команда.



📹 твиттер Джордана Гарднера pic.twitter.com/8DP8jaFezT — Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2021

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويحتل فريديريكيا المركز الثاني في الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يشغل فندسيسيل المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط فقط.

المصدر: وكالات