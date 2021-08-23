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شاهد.. حكم كرة قدم يجثو على ركبتيه مطالبا السماح من لاعب

الرياضة

شاهد.. حكم كرة قدم يجثو على ركبتيه مطالبا السماح من لاعب
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شهدت مباراة لكرة القدم ضمن دوري الدرجة الثانية في الدنمارك، بين فريق فندسيسيل وضيفه فريديريكا، واقعة طريفة كان بطلها حكم الساحة.

وارتكب حكم المباراة خطأ بإيقاف هجمة خطيرة لفريق فريديريكا، بداعي ارتكاب لاعب الفريق المنافس خطأ.

واعتذر الحكم من لاعبي فريق فريديريكا، بالجثو على ركبتيه، بعد أن أدرك أنه تسرع في قراره، بعدم منح أفضلية اللعب لهم، وحرمان الفريق من فرصة حقيقية للتسجيل.

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويحتل فريديريكيا المركز الثاني في الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يشغل فندسيسيل المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط فقط.

المصدر: وكالات

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