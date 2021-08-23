شاهد.. لاعب "منحوس" يهدر فرصة هدف بغرابة

أهدر نادي بورتو أول نقطتين في الموسم الجديد بالدوري البرتغالي لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ماريتيمو (1-1)، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد، في الجولة الثالثة للدوري.

وشهدت بداية المباراة فرصة ذهبية للتسجيل في الدقيقة الـ17، أضاعها الإسباني الشاب أنطونيو مارتينيز مهاجم فريق بورتو، بطريقة غريبة وهو على أبواب المرمى.

Казалось, что не забить тут уже невозможно, но форвард «Порту» с этим справился 🤯



Теперь Антонио Мартинес попадет во все нарезки самых нелепых промахов сезона 😔 pic.twitter.com/jVmTk1juBs — Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2021

وعوّض المهاجم الإيراني مهدي طارمي الفرصة الضائعة للضيوف، في الدقيقة 35، بتسجيله هدف التقدم، لكن لاعب الوسط الشاب تشاداس ألميدا رد بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

وهذا التعادل هو الأول لفريق بورتو بعد انتصارين متتاليين، وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن ثنائي الصدارة سبورتنغ لشبونة وبنفيكا على الترتيب.

بينما رفع ماريتيمو رصيده إلى 4 نقاط،، بعد هزيمة وفوز، ويشغل المركز الثامن على سلك ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: "twitter/MatchTV"