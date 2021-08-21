إنتر ميلان يبدأ بقوة حملة الدفاع عن لقب "الكالتشيو"

استهل فريق إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز ساحق على ضيفه جنوى بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وتوالى على تسجيل رباعية أصحاب الأرض "النيراتزوري" كل من، المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، ولاعب خط الوسط التركي هاكان تشالهانغولو، ولاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال، والمهاجم البوسني إدين دجيكو، في الدقائق الـ(6، 14، 74، 88) على الترتيب.

المصدر: RT