منتخب سوريا يتلقى ضربة موجعة قبل تصفيات مونديال قطر 2022

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، غياب نجمه السوري عمر السومة لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، بعد إصابته في مباراة الحزم (2-2)، في الجولة الثانية من الدوري للمحترفين.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى (٤) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.@omaralsomahpic.twitter.com/kNVIFwvYRA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 21, 2021

وتعرض السومة للإصابة في الدقيقة الخامسة، بعد أن ارتقى للحصول على إحدى الكرات العالية، حيث بدا وكأنه قفز بطريقة خاطئة، وتحامل المهاجم الدولي السوري على نفسه، ولعب حتى الدقيقة الـ11، قبل أن يقرر مدرب الأهلي السعودي، بيسنيك هاسي، إخراجه وإشراك عبد الرحمن غريب بدلا منه.

وسيفتقد المنتخب السوري بذلك جهود نجمه عمر السومة، في مباراتيه أمام كل من إيران والإمارات في إطار منافسات المجموعة الآسيوية الأولى، ضمن الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وسيلعب منتخب سوريا ضد إيران في الأول من سبتمبر المقبل، ثم يواجه الإمارات في السادس من الشهر نفسه.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب سوريا والإمارات وإيران، أيضا كوريا الجنوبية والعراق ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية اليابان، والسعودية، والصين، وعمان، وأستراليا، وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: وكالات