موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي "الغاضبة"

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي المصري لكرة القدم على توجيه رسالة لجماهير الأحمر اليوم الأربعاء، وذلك غداة التعادل السلبي المخيب أمام طلائع الجيش.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "لقد واجهنا اضطرابا كبيرا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية، كل شيء يحدث لسبب ما، ربما هناك أشياء أكبر لنا قادمة".

We have hit a big turbulence as a team, but we will fight with dignity until to the end.Everything happens for a reason, maybe there are bigger things for us to come.😞🦅 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) August 18, 2021

وتعادل الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.

واكتفى الأهلي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 69 نقطة، وبات على بعد 4 نقاط من مركز الصدارة الذي يشغله غريمه التقليدي الزمالك، مع تبقي 3 مباريات فريق من نهاية الدوري، لتتضاءل بالتالي فرصة "المارد الأحمر" في الدفاع عن لقبه.

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وشهدت مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث لم يحتسب الحكم إبراهيم نور الدين هدفا للأهلي أمام طلائع الجيش، بداعي أن الكرة لم تتجاوز خط مرمى الحارس محمد بسام بكامل محيطها قبل أن يخرجها المدافع إسلام جمال.

واحتج لاعبو الأهلي على قرار الحكم إلغاء الهدف وعدم استدعاء طاقم الـ"VAR" لنور الدين، وبالتالي بدا الأمر كما لو لم تراجع اللقطة التي أثبتت الاعادة التلفزيونية أنها محل شك كبير.

وأصدر نادي الأهلي بيانا ناريا طالب فيه بإسناد مبارياته اللاحقة في كأس مصر ومباراة السوبر المصري إلى طاقم تحكيم أجنبي.

المصدر: وكالات