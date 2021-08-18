تعليق مدرب منتخب مصر على قرعة كأس أمم إفريقيا

أكد المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري على أن مجموعة منتخب بلاده متوازنة وليست سهلة نظرا لتطور كل المنتخبات وامتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى.

وأسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي جرى سحبها مساء أمس الثلاثاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وقال البدري إنه لديه ثقة كبيرة في الله وفِي إمكانيات وقدرات لاعبيه بتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات طيبة ترضي طموحات الشعب والجماهير المصرية.

إقرأ المزيد

وأضاف مدرب منتخب "الفراعنة" أنه مع جهازه الفني يفكر في كل مرحلة على حدة وأنه حاليا لا يركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود للنهائيات كما حقق التكليف الأول بالصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. موضحا أنه مع كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الاتحاد المهندس أحمد مجاهد وأعضاء لجنته الثلاثية ومرورا باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي يحملون علي عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبيه طموحاتهم بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم والتي تعتبر وسام شرف لكل من يساهم في تحقيق هذا الإنجاز العظيم مطالبا الجميع بمواصلة دعم ومساندة المنتخب في تلك الفترة العصيبة والاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.

المصدر: "facebook/efasocial"