جدول مباريات منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مباريات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021، التي ستستضيفها الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وأجرى الـ"كاف" قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، مساء أمس الثلاثاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وأسفرت عن مواجهة عربية بين منتخبي مصر والسودان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا بيساو.

Fierce matching awaiting you in the 2021 #TotalEnergiesAFCON! 🤩



Which group are you anticipating its matches the most? 👀 pic.twitter.com/oUJliyDArh — #TotalEnergiesAFCON 2021 🏆 (@CAF_Online) August 17, 2021

وستنطلق البطولة يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي إثيوبيا وكاب فيردي "الرأس الأخضر".

بينما سيستهل منتخب مصر مشواره في نهائيات بطولة القارة السمراء بمواجهة نظيره النيجيري يوم 11 يناير 2022.

وفي ما يلي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021":

11 يناير - الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:

نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا"

15 يناير - الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:

غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا"

19 يناير - الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:

مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".

وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 7 منتخبات عربية وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان وجزر القمر.

وفي ما يلي جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021:

ويشارك في البطولة 24 منتخبا، ويتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وستنطلق منافسات الأدوار الإقصائية يوم 23 يناير وتستمر حتى 6 فبراير 2022، حيث موعد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيشارك منتخب مصر في البطولة القارية للمرة 25 في تاريخه، ويحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، آخرها عام 2010 في أنغولا.

في حين سيدافع منتخب الجزائر عن اللقب الذي توج به في مصر عام 2019.

المصدر: وكالات