مبابي يبلغ مقربيه بقراره النهائي بشأن مستقبله مع سان جيرمان

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، آخر التطورات الخاصة بمستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الأيام الماضية، بعدما أفادت بعض التقارير بأن المهاجم الفرنسي يرفض تجديد عقده ويرغب في مغادرة ملعب "حديقة الأمراء"، من أجل الانضمام لريال مدريد.

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ولكن بحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن مبابي أبلغ زملاءه في غرفة الملابس، بأنه سيبقى مع سان جيرمان هذا الموسم، وسيلتزم بعقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من حقيقة رغبة مبابي في الانتقال لريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه يعرف بالفعل أن باريس سان جيرمان لا توجد لديه نية في بيعه، وبالتالي سيتعين عليه البقاء لمدة عام آخر في باريس، قبل الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، الصيف المقبل.

كما كشف المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو، بدوره لبعض المقربين منه، أن مبابي مستمر مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يشكل مبابي في حال استمراره مع سان جيرمان لموسم آخر على الأقل، مع البرازيلي نيمار، والوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قوة ضاربة في خط هجوم الفريق الباريسي.

المصدر: وكالات