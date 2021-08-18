بنزيما يثير جدلا واسعا بشأن مستقبل مبابي (صورة)

أثار مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، الجدل بشأن إمكانية انتقال مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف "الميرينغي" هذا الصيف.

ونشر حساب المنتخب الفرنسي لكرة القدم على "إنستغرام"، صورة عبر خاصية "ستوري"، تجمع بين بنزيما ومبابي في صفوف منتخب "الديوك"، ليقوم مهاجم ريال مدريد، بإعادة نشرها عبر حسابه، ليثير العديد من التكهنات بشأن مستقبل مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وتربط العديد من التقارير النجم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي أو صيف العام المقبل.

ويتفاوض سان جيرمان حاليا مع مبابي لتمديد عقده،

وفي حال فشله في ذلك، فإنه قد يتجه لبيع اللاعب هذا الصيف لريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، أو الانتظار لنهاية الموسم المقبل، حيث سيرحل دون أي مقابل.

المصدر: RT