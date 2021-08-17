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شاهد.. "الفتى الذهبي" هلاند يحقق حلم طفل رغم خسارته

الرياضة

شاهد..
Reuters LEON KUEGELER
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حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند حلم طفل خلال لقاء كأس السوبر الألماني لكرة القدم أمام بايرن ميونخ (1-3) الذي جمعهما يوم الثلاثاء، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وحرص هالاند، بالرغم من خسارة فريقه، على تلبية رغبة طفل كتب لافتة طلب من خلالها قميصه النجم النرويجي الشاب.

وقفز "الفتى الذهبي" النرويجي (21 عاما) من فوق ثلاثة حواجز ليهدي قميصه للطفل المحظوظ.

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ولم يسجل هالاند أي هدف في هذه المباراة، وخسر الرهان أمام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفين للعملاق البافاري، في الدقيقتين (41 و74) ليقوده إلى الفوز (3-1) والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.

المصدر: وكالات 

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