ليفاندوفسكي يدمر فريقه السابق بوروسيا دورتموند في معقله (فيديو)

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم على حساب بوروسيا دورتموند، إثر فوزه عليه في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مدينة دورتموند.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري، الأول والثالث في الدقيقتين (41 و74) بينما تكفل زميله توماس مولر بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 49.

ЛЕВАНДОВСКИЙ! Роберт чуть не порвал сетку и приблизил «Баварию» к трофею – 0:1 🇩🇪



Убойное начало от Роберта ⚽️



Смогут ли дортмундцы отойти от такого нокаутирующего удара, увидим после перерыва:https://t.co/nx84Rgpurqpic.twitter.com/Dm8osTMJpT — Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021

😱 Левандовский решил окончательно свести всех с ума. ПЯТКА в штрафной «Боруссии» от Роберта. А потом Мюллер и пустые ворота 😍



Томас не имел права промахнуться и сделал счет 0:2 ⚽️



Да что они себе позволяют? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/sAve6uVeY6 — Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021

بينما سجل ماركو رويس هدف أصحاب الأرض اليتيم بحلول الدقيقة 64 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

РОООЙС вернул «Боруссию» в игру, мощно приложившись по мячу ⚽️



Правда ненадолго. Потом шмели привезли себе еще один гол, подарив идеальный момент Левандовскому – 1:3. pic.twitter.com/OLhlFo4Iy6 — Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021

ورفع بايرن ميونخ كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 6 ألقاب، ويليهما فيردر بريمن في المرتبة الثالثة برصيد 3 ألقاب.

المصدر: RT