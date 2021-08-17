ليفاندوفسكي يدمر فريقه السابق بوروسيا دورتموند في معقله (فيديو)
توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم على حساب بوروسيا دورتموند، إثر فوزه عليه في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مدينة دورتموند.
وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري، الأول والثالث في الدقيقتين (41 و74) بينما تكفل زميله توماس مولر بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 49.
ЛЕВАНДОВСКИЙ! Роберт чуть не порвал сетку и приблизил «Баварию» к трофею – 0:1 🇩🇪— Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021
Убойное начало от Роберта ⚽️
Смогут ли дортмундцы отойти от такого нокаутирующего удара, увидим после перерыва:https://t.co/nx84Rgpurqpic.twitter.com/Dm8osTMJpT
😱 Левандовский решил окончательно свести всех с ума. ПЯТКА в штрафной «Боруссии» от Роберта. А потом Мюллер и пустые ворота 😍— Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021
Томас не имел права промахнуться и сделал счет 0:2 ⚽️
Да что они себе позволяют? 🤷♂️ pic.twitter.com/sAve6uVeY6
بينما سجل ماركو رويس هدف أصحاب الأرض اليتيم بحلول الدقيقة 64 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".
РОООЙС вернул «Боруссию» в игру, мощно приложившись по мячу ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021
Правда ненадолго. Потом шмели привезли себе еще один гол, подарив идеальный момент Левандовскому – 1:3. pic.twitter.com/OLhlFo4Iy6
ورفع بايرن ميونخ كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 6 ألقاب، ويليهما فيردر بريمن في المرتبة الثالثة برصيد 3 ألقاب.
المصدر: RT