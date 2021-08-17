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ليفاندوفسكي يدمر فريقه السابق بوروسيا دورتموند في معقله (فيديو)

الرياضة

ليفاندوفسكي يدمر فريقه السابق بوروسيا دورتموند في معقله (فيديو)
Reuters LEON KUEGELER
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توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم على حساب بوروسيا دورتموند، إثر فوزه عليه في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مدينة دورتموند.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري، الأول والثالث في الدقيقتين (41 و74) بينما تكفل زميله توماس مولر بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 49.

بينما سجل ماركو رويس هدف أصحاب الأرض اليتيم بحلول الدقيقة 64 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

ورفع بايرن ميونخ كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 6 ألقاب، ويليهما فيردر بريمن في المرتبة الثالثة برصيد 3 ألقاب.

المصدر: RT 

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