موعد مباراة ميسي الأولى مع سان جيرمان

تتلهف جماهير باريس سان جيرمان، لمشاهدة الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثا لصفوف فريق العاصمة الفرنسية، وهو يخوض أولى مبارياته مع النادي الباريسي.

وتابع ميسي من المدرجات، السبت الماضي، مباراة سان جيرمان أمام ستراسبورغ (4-2)، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك لعدم جاهزية "البرغوث" بدنيا، بعد حصوله على راحة "استثنائية" إثر خوضه مع منتخب بلاده نهائي بطولة كوبا أمريكا في الشهر الماضي، وانشغاله بملف تجديد عقده مع برشلونة ثم إمضاء العقد مع الفريق الباريسي في الأسبوع الماضي.

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وبحسب شبكة "cbssports"، فإنه يتوقع أن يسجل ميسي الظهور الرسمي الأول له بقميص باريس سان جيرمان يوم الجمعة المقبلة ضد بريست، لحساب منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي، أو في الـ29 من الشهر الجاري ضد ريمس.

والمثير أن هذا الظهور الأول لميسي بقميص الفريق الباريسي في المباريات، لن يكون في ملعب "حديقة الأمراء"، إذ أن المواجهتين المذكورتين ستقامان على ملعب بريست وريمس تواليا.

وأشارت "cbssports" إلى أنه في حال عدم مشاركة ميسي في لقاء بريست وريمس، قد يطول انتظار ظهوره الأول مع الفريق الباريسي حتى الـ12 من سبتمبر المقبل، على اعتبار أن الدوري الفرنسي سيتوقف مطلع الشهر المقبل لمدة أسبوعين، لإفساح المجال لخوض المباريات الدولية، وقد يسافر ميسي أيضا للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: "cbssports"