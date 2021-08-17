خورخي مينديز يعرض رونالدو على "عملاق أوروبي" ويوفنتوس يحدد سعره

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مصمم على الرحيل عن فريقه يوفنتوس قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في 30 يونيو 2022، لكنه يرغب في الرحيل هذا الصيف عن السيدة العجوز.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس مستعد لبيع رونالدو مقابل 30 مليون يورو، حتى لا يتكبد النادي خسائر في الصفقة.

وأوضحت "كوريري ديللو سبورت"، أن مانشستر سيتي في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد، ووضعوا كل رهانهم على ضم المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام، لكن النادي اللندني لم يوافق بعد على بيع نجمه.

ومن جهته، نشر الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، تدوينة عبر حسابه في موقع "تويتر"، تحدث فيها عن موقف رونالدو، حيث قال إن يوفنتوس لم يتلق أي عرض حتى الآن، مضيفا: "باريس سان جيرمان غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو ويخططون للإبقاء على مبابي".

Cristiano Ronaldo situation. Juventus always stated they have not received any bid, as of now. 🇵🇹 #CR7



PSG are not interested in signing Ronaldo and they plan to keep Mbappé.



No approach from Man City - they’re now focused on Harry Kane deal.



📲 More: https://t.co/Dg9EUQGk3zpic.twitter.com/qDHuhmAai3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2021

وأكمل: "لا يوجد اهتمام من مانشستر سيتي (لضم رونالدو).. إنهم يركزون الآن على صفقة هاري كين".

المصدر: فابريزيو رومانو + وكالات