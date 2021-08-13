حارس مرمى بيراميدز المصري يتعرض لحادث سير مروع (صورة)

تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز المصري البالغ 34 عاما لحادث سير مروع بسيارته قبل ساعات.

ونشر اللاعب صورة لسيارته المتضررة بشكل كبير عبر خاصية "الستوري" بحسابه في "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق: "قدر الله وما شاء فعل".

وكتب أيضا: "بطمن كل الناس اللي اطمنت عليا أنا الحمد لله تمام بعتذر اني معرفتش أرد على حد".

mahdysoliman1/instagram

يذكر أن سليمان شارك بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

ناصر حاتم

المصدر: RT