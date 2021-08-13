"الذهبية" فريال أشرف تعلق على قرار السيسي

علقت فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسمها على أحد المحاور.

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وأعربت فريال، الخميس، عن سعادتها الكبيرة بمكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإشادته بها، وقراره إطلاق اسمها على أحد المحاور في التجمع، قائلة: "سعادتي لا يمكن وصفها".

وقالت فريال أشرف خلال المؤتمر الصحفى المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إنها سعيدة للغاية بالاستقبال الحافل الذي كان في انتظارها عند العودة من طوكيو.

وأضافت حاملة ذهبية الكاراتية في أولمبياد طوكيو 2020، أن أهلها عانوا كثيرا معها وهو ما يدعوها لإهداء هذه الميدالية لهم، موجهة الشكر إلى كل من استقبلها.

ووصل بطلا مصر الأولمبيان فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد.

المصدر: المصري اليوم