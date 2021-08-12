تشيلسي يعلن تعاقده مع لوكاكو قادما من إنتر ميلان

أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي اليوم الخميس تعاقده مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو البالغ 28 عاما قادما من إنتر ميلان الإيطالي بعقد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2026.

وجاء في البيان: "عاد لوكاكو وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية إلى النادي الذي كان يشجعه صغيرا ليكمل مهمة لم ينته منها بعد حيث سبق له اللعب لتشيلسي في الفترة بين 2011 و2014".

وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، بأن لوكاكو انضم إلى تشيلسي من إنتر مقابل 115 مليون يورو، وسيحصل على أجر سنوي يبلغ 12 مليون يورو إلى جانب الإضافات.

OFFICIAL. Confirmed. Romelu Lukaku joins Chelsea on a permanent deal from Inter for €115m fee. He’ll receive €12m net/season plus add ons as salary. 🔵🤝 #CFC



Biggest sale in Serie A history. Big Rom’s back at Stamford Bridge. pic.twitter.com/qPcDSVAhaR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

ويعود لوكاكو بالتالي إلى "البلوز" بعد 10 أعوام من انضمامه غليه للمرة الأولى قادما حينها من أندرلخت البلجيكي.

وشارك لوكاكو في الفترة الأولى مع تشيلسي في 15 مباراة دون أن يسجل أي هدف، ليرحل إلى إيفرتون عام 2014.

لوكاكو : "الطريقة التي يطابق بها طموحي النادي هو مثالي جدًا بالنسبة لي كلاعب بعمر 28 للتو حقق دوري الإيطالي، هذه الفرصة جاءت في وقت مناسب بالنسبة لي وأود أن أنجح، منذ مغادرة تشيلسي حظيت ببعض الفترات الجيدة وبعضها سيئة، ولكن كل هذه الخبرات جعلتني أقوى لأعود إلى هنا وأحقق الألقاب." — CFC WORLD (@CFC4World) August 12, 2021

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ويعول تشيلسي على لوكاكو كثيرا في مساعدة الفريق على التتويج بـ"البريميرليغ" هذا الموسم، بعدما عانى الفريق اللندني كثيرا تهديفيا خلال الموسم الماضي.

ونجح لوكاكو في تسجيل 47 هدفا في 72 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي على مدار موسمين، وسجل بقميص "النيراتزوري" 64 هدفا في 95 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي الموسم الماضي سجل لوكاكو 24 هدفا في "الكالتشيو" وساهم في تتويج إنتر ميلان بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما.

المصدر: نادي تشيلسي الإنجليزي + وكالات