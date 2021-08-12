أتلتيكو مدريد يمدد عقد نجم دفاعه

وقع ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، على عقد جديد مع الفريق المتوج ببطولة الليغا في بلاده الموسم الماضي، حيث وافق على البقاء في العاصمة الإسبانية حتى يونيو عام 2024.

وقضى سافيتش مدافع منتخب "الماتادور" المواسم الستة الماضية في أتلتيكو مدريد، حيث لعب صاحب الـ30 عاما دورا هاما في تتويج فريقه بالدوري الإسباني الموسم الماضي.



وشارك سافيتش في 42 مباراة في كل البطولات التي شارك بها فريقه موسم 2020-2021، كما شارك كأساسي في 33 مباراة من 38 لفريقه في الدوري الذي توج به الفريق تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي حقق اللقب الثاني خلال 7 أعوام.

✍️ @atletienglish's defensive rock will remain at the club for another 3⃣ years!



❤️ Stefan Savic 🤍#PLAYLaLigaSantanderpic.twitter.com/1I36oQLkhl — LaLiga English (@LaLigaEN) August 11, 2021

وحافظ أتلتيكو مدريد على نظافة شباكه في 16 مباراة من المباريات التي شارك بها الدولي المونتينجري، كما حقق الفوز في 24 بنسبة فوز بلغ 2ر72%، بالمقارنة بنسبة 40% في 5 مباريات لم يشارك بها سافيتش.



ومنذ أن شارك في أول مباراة له مع أتلتيكو في الدوري في أغسطس عام 2015، لم ينجح أي مدافع في الخروج بشباك نظيفة في الدوري أكثر من سافيتش برصيد 72 مباراة، فيما يحتل خوردي ألبا مدافع برشلونة المركز الثاني برصيد 68 مباراة بشباك نظيفة.

وأكد أتلتيكو مدريد على عقد سافيتش الجديد من خلال موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 4 أيام من بداية مشوار الفريق في حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري حينما يواجه سيلتا فيجو.



وفاز سافيتش بلقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، وكان عقده السابق يمتد حتى عام 2023.

المصدر:"وكالات"