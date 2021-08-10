ريال مدريد يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس "الليغا"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنه قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة "الليغا".

وجاء في بيان النادي الملكي: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد بالإجماع على اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضد رئيس رابطة الليغا السيد خافيير تيباس، والسيد خافيير جويخارو المسؤول عن صندوق CVC وضد صندوق CVC نفسه".

وأضاف البيان: "قرر مجلس الإدارة أيضا تنفيذ الإجراءات القانونية من جميع الأنواع التي تعتبر مناسبة لإلغاء الاتفاقيات المحتملة التي اعتمدتها رابطة الليغا، فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق CVC".

وكان ريال مدريد قد أصدر بيانا رسميا، للإعلان عن رفضه للاتفاق الذي جرى بين الليغا وصندوق الاستثمار الدولي لضخ 2.7 مليار يورو للأندية.

المصدر: realmadrid.com